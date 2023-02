Em viagem à Brasília entre os dias 14 e 17, o prefeito de Espumoso, Douglas Fontana, cumpriu agenda com vários parlamentares, senadores e ministros, resultando em mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para Espumoso. Os valores são referentes a emendas destinadas pelos deputados federais gaúchos Afonso Motta (PDT), que destinou R$ 250 mil reais para investimentos no Complexo Esportivo que será construído no Parque de Exposições Armídio Bertani; e Giovani Cherini (PL), que destinou R$ 1,8 milhão, dos quais R$ 1 ,ilhão para construção do Pronto Socorro do HND São Sebastião, R$ 300 mil para a instalação do novo Sistema de Vídeo Monitoramento da cidade e, por fim, R$ 500 mil para revitalização das Praças 28 de fevereiro e Arthur Ritter de Medeiros.