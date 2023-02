MP inicia ações para recuperação do Rio Pardinho em Santa Cruz

A partir de ações ambientais do Ministério Público (MP) em Santa Cruz do Sul, estão sendo conduzidas atividades de monitoramento e manutenção para recuperação de margens do Rio Pardinho. As ações, em três pontos críticos para recuperação do trecho do Rio Pardinho, à montante da barragem de captação de água da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) para Santa Cruz do Sul, foram concluídas em outubro de 2022.

A recuperação do trecho visa à redução dos processos erosivos e estabilização da calha do rio, que terá impactos positivos sobre a quantidade e a qualidade da água, além da recuperação da vegetação ciliar com benefícios à biodiversidade.

Foram direcionados R$ 340.552,80 para o Comitê Pardo e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (Agepardo) e aplicados mediante contratação pública de empresa que utiliza técnicas de engenharia natural na execução do projeto (70% na execução direta e 30% de impostos, despesas operacionais e fundo de reserva). Os valores são provenientes de acordo judicial entre o Ministério Público em Santa Cruz do Sul e Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), em compensação alternativa ao débito do plantio de mudas, atreladas à criação do Lago Dourado.

De acordo com o promotor de Justiça Especializado de Santa Cruz do Sul e coordenador da Rede Ambiental Rio Pardo, Érico Fernando Barin, "está em execução mais uma importante etapa de recuperação do Rio Pardinho, com o protagonismo do Ministério Público do Rio Grande do Sul.