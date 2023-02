EGR inicia obras para construção de viaduto na ERS-115, em Gramado

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou a construção de um viaduto na ERS-115, próximo ao acesso com a ERS-373 e à Avenida do Trabalhador, na localidade de Várzea Grande, em Gramado. Com valor a ser investido de R$ 4,3 milhões, recursos oriundos de praça de pedágio, e estimativa para a conclusão em quatro meses, a iniciativa atende uma reivindicação histórica da comunidade.

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, explica o viaduto visa a encurtar distâncias. "Em um contexto cuja economia depende grandemente da malha rodoviária, aperfeiçoar rotas é, efetivamente, um mecanismo de incentivo à economia e ao turismo", afirma. Záchia lembra que a execução da obra representa um marco notável para a sociedade gramadense.

Segundo o diretor técnico da EGR, Luis Fernando Vanacôr, até agora já foi concluída a execução das estacas da fundação do viaduto. Na etapa seguinte, está prevista a execução dos blocos da fundação. Vanacôr ressalta que, na obra, a EGR é responsável pela terraplanagem, drenagem, pavimentação, contenção, obra de arte e sinalização horizontal e vertical, além de todos os ajustes necessários.

O viaduto será construído em estrutura mista, com as vigas em aço e a estrutura em concreto armado. O vão será de 26m entre as extremidades, 12m de largura e 5,5m de altura. A execução está a cargo do Consórcio DWDB.