São Marcos prevê reajuste de 7% ao funcionalismo

A prefeitura de São Marcos encaminhou na sexta-feira à Câmara de Vereadores um Projeto de Lei (PL) com a proposta de revisão geral anual do salário dos servidores municipais. O aumento total será de 7%, sendo que 4,59% corresponde à reposição de salário, reajustada conforme o Índice Nacional dos Preços do Consumidor (INPC), e 2,41% será ganho real.

A expectativa é que o PL seja lido já na sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira. De qualquer forma, a proposta é para que a reposição seja retroativa já ao mês de fevereiro, valendo, então, por 11 meses.

Conforme explicou o Prefeito ao justificar a proposta, trata-se de um aumento que valoriza o colaborador e também é responsável em relação ao orçamento público municipal. "O Sindicato havia nos solicitado um aumento de 15%, o que é inviável aos cofres públicos. Nosso objetivo é continuar concedendo aumento real sempre que possível, inclusive para compensar o período em que os salários tiveram que ficar congelados, mas claro, sempre tomando decisões com cuidado e zelando pelo dinheiro público".

Além disso, Kuwer ressaltou que também é um benefício que esse aumento agora valha a partir de fevereiro e não mais a partir de abril, que era quando o PL com o reajuste era encaminhado para a Câmara nos anos anteriores. "Para nós, como Administração, é de grande satisfação poder ter saúde financeira para propor esse reajuste de cerca de 7% e já no começo do ano. Considerando todo o histórico de reposições salariais e o cenário atual da economia, trata-se de um bom índice", avaliou o prefeito.0).