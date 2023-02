Lajeado convoca famílias com CadÚnico desatualizado

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS), convoca famílias que possuem o Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais que esteja desatualizado há mais de dois anos para informarem seus novos dados. A orientação é do Governo Federal, e a recomendação é que os dados sejam atualizados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Em Lajeado, mais de 2 mil famílias precisam fazer a atualização.

O município de Lajeado tem 7,3 mil famílias inscritas no Cadastro Único, sendo 5.188 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos, e 2.112 famílias que precisam atualizar suas informações na base de dados.

Dependendo do bairro onde reside a família, a atualização do cadastro deve ser feita em diferentes locais - nos bairros Alto do Parque, Campestre, Centenário, Igrejinha, Imigrante, Olarias, Planalto, Santo André, São Cristóvão e Universitário: contato com o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Espaço de Todos Nós, localizado no bairro Santo André, por meio do telefone (51) 3982-1133 ou pelo Whatsapp (51) 98038-2746. Nos outros bairros, a atualização é realizada na sede da SMDS, na avenida Benjamin Constant, 428, no Centro, e o agendamento deve ocorrer pelo telefone (51) 3982-1092.

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal que registra as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda estabelecidas no território brasileiro. São famílias que possuem renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa ou renda familiar total de até três salários-mínimos. O Governo Federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Auxílio Brasil, entre outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo estado ou município.