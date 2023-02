Devido à estiagem que tem causado prejuízos nas lavouras e problemas de abastecimento de água em diversos pontos de Santa Clara do Sul, a prefeitura de Santa Clara do Sul irá decretar situação de emergência.

A decisão foi tomada após uma reunião realizada na semana passada pelo Departamento de Agricultura com representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da Emater.

De acordo com um levantamento feito pela Emater, em conjunto com o Departamento de Agricultura, os prejuízos no campo já somam mais de R$ 14,2 milhões. O milho - grão e para silagem - é a culturas mai prejudicada economicamente até o momento, com aproximadamente 50% de perdas, seguida pela soja (35%), leite (30%) e hortaliças.

Conforme o secretário de Sustentabilidade, Edson Mallmann, a reunião ocorreu tendo em vista a importância de buscar-se medidas para amenizar as perdas dos agricultores em função da seca. O prefeito em exercício, Fabiano Immich, destaca que o decreto é uma alternativa para auxiliar os produtores, que têm sido muito afetados nos últimos anos devido às frequentes estiagens.