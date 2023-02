Com um investimento de R$ 71,39 milhões, a RGE construiu uma nova subestação no município em Arvorezinha, com capacidade de atendimento a 10,6 mil clientes da distribuidora nas cidades de Arvorezinha, Ilópolis, Putinga, Anta Gorda, Guaporé e Soledade.

Localizada às margens da rodovia RS-332, na entrada da cidade, a nova subestação, segundo o gerente de Engenharia de Planejamento e Construção Evaldo Baldin Dias, representa redução nos riscos de interrupção do fornecimento e maior velocidade no restabelecimento do serviço, além de possibilitar a expansão do sistema elétrico.

O empreendimento possibilita diminuição na extensão dos alimentadores das Subestações Guaporé e Soledade, pois representa uma nova fonte de alimentação de energia, diminuindo a carga das subestações que já atendem a região.