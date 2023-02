Infestação do Aedes aegypti dobra em Estrela nos últimos dois meses

"A população precisa estar atenta e colaborar". A frase é do secretário de saúde de Estrela, Celso Kaplan, a respeito do atual contexto da Dengue no município, que causou 487 casos da doença e uma morte, em 2022.

Os índices de infestação pelo mosquito causador da doença quase triplicaram nos dois últimos meses, que por serem mais quentes, são mais propícios para a reprodução e surgimento das larvas, e por consequência, de maior potencial para a incidência de casos. A gestão municipal tem investido em ações de conscientização para o combate, mas diz ser necessária maior atenção por parte da população, pois mais de 97% das ocorrências são registrados em terrenos particulares, e não espaços públicos.

O município monitora o nível de infestação pelo mosquito da dengue através do Levantamento de Índice rápido de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa). No LIRAa, Agentes de Endemias realizam uma visita a residências de quarteirões sorteados de todos os 13 bairros da cidade e Loteamento Nova Morada. Na ação, são coletadas amostras de larvas de mosquitos, encontradas em água parada nesses imóveis. As amostras coletadas são encaminhadas para análise do laboratório da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) do Estado. Este método determina o Índice de Infestação Predial (IIP), que segundo o levantamento de janeiro chegou a 14,4, quase o triplo de outubro - 5 - o que classifica o município como em "Situação de Altíssimo Risco" para a ocorrência de casos da Dengue, como também Chikungunya e ZiKa. Em janeiro do ano passado era de 6.8.

Em outubro foram inspecionados 575 imóveis, coletadas 107 amostras e destas 29 foram positivas para o mosquito da Dengue. Em janeiro foram inspecionados 658 imóveis, coletados 146 amostras e destas 95 foram positivas para a presença do mosquito. Destas, somente duas foram coletadas em terrenos baldios. As outras 93 foram encontradas em pátios de residências.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Estrela, Carmen Hentschke, "é importante que todas as pessoas aumentem os cuidados para eliminação dos criadouros de mosquitos, que são as embalagens com água parada. É preciso fazer a revisão do pátio a cada 7 dias, removendo toda água parada. Caso não consiga remover que se aplique cloro, como no caso das piscinas, bromélias, e reservatórios de água da chuva', ensina.

O secretário da saúde reforça os pedidos de atenção da sua equipe. "Estamos já há meses realizando campanhas de conscientização e prevenção. Foram muitas as peças publicitárias em jornais, redes sociais e outros meios para alertar a população, e intensificadas nas últimas semanas em razão da época de mais calor", comenta.