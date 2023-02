Programa de Arborização contempla novas ruas em Teutônia

Iniciado em 2020, o projeto Arboriza Teutônia já plantou mais de 100 mudas de árvores em todos os bairros da cidade. Quem receberá espécies neste ano serão as ruas Jucelino Kubistschek (Canabarro), Rudi Wallauer (Centro Administrativo), Guilherme Brust (Languiru), Cristiano Ahlert (Teutônia) e Avenida 1 Leste (Centro Administrativo).

Conforme a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município, o preparo das covas, com colocação de tubos, será providenciado em breve. O plantio das mudas tem previsão para acontecer durante o mês de maio.

De acordo com a secretária Lídia Dhein, os munícipes interessados em aderir ao Arboriza Teutônia devem protocolar um pedido de viabilidade de arborização na Secretaria da Fazenda, setor de Protocolos, na sala 14. Na solicitação, é necessário que os requerentes sejam os proprietários dos lotes correspondentes à extensão de uma quadra, e todos precisam assinar o requerimento.

Feito o protocolo, os profissionais do setor de engenharia e do meio ambiente farão um levantamento no local, verificando a viabilidade do plantio e quais as espécies indicadas. Posteriormente, a prefeitura disponibilizará a mão de obra para o plantio nos locais pré definidos. A obtenção das mudas de árvores deverá ser por doações de apoiadores já manifestados ou dos próprios munícipes interessados.

Atualmente, estão disponíveis as espécies Bordô Japonês, Chal-Chal, Escova de Garrafa, Ipê Amarelo, Ipê Branco, Jacarandá Mimoso, Pata de Vaca, Pau Ferro, Quaresmeira e Sibipiruna.

Do início do projeto até agora foram contempladas as ruas Leopoldo Schneider e Otterno Schaffer (Canabarro), Erno Dahmer (Alesgut) e Lothar de La Rue e Werno Strate (Boa Vista). Também receberam espécies a Avenida 1 Leste (Languiru), o Centro Administrativo, além da Escola Alfredo Schneider (Teutônia).

O Arboriza Teutônia é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Teutônia, da Associação Pro-Desenvolvimento de Languiru (APDL), da Certel, da CIC e do Comitê de Governança. O objetivo da iniciativa é criar espaços urbanos que ofereçam uma maior qualidade e conforto ambiental para os moradores, por meio do plantio de árvores em ruas e pontos específicos.