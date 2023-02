Vera Cruz acerta aquisição de áreas para a Barragem Dona Josefa

O Prefeito do município de Vera Cruz, Gilson Becker, e o Secretário de Administração, de Planejamento e Finanças e de Desenvolvimento Econômico, Leandro Wagner, estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira (8), com os cinco proprietários da área a ser adquirida para a implantação da Barragem Dona Josefa. Ao todo, serão 16 hectares para dar lugar a uma área alagada com 300 mil metros cúbicos de água captadas do Arroio Dona Josefa. Esse volume garantiria o abastecimento da população do município por 60 dias.

O projeto vem sendo desenvolvido desde meados de 2021, pelo engenheiro Luiz Carlos Klüsener, de Santa Maria, que projetou o sistema de abastecimento e a Estação de Tratamento de Água - ETA. A estiagem que é registrada pelo quarto ano consecutivo nesse período, coloca o município estado de em alerta ao operar no limite da capacidade do Arroio Andréas, onde atualmente é feita a captação da água que abastece Vera Cruz atualmente. Hoje, o município utiliza 5.400 metros cúbicos de água por dia.

Conforme o chefe do Executivo municipal, a aquisição da área dos proprietários já está acertada. "O próximo passo é o envio de Projeto de Lei para apreciação da Câmara, criando a dotação orçamentária para o pagamento. Paralelo a isso, estamos dando andamento na licença ambiental, que ocorrem em nível municipal, e nos próximos dias deve ser entregue o projeto executivo da obra para posterior licitação, devendo a construção do barramento ter início ainda no primeiro semestre de 2023", comemora Becker.