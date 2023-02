A estiagem que atinge o município de Pinheiro Machado, no Sul do Estado, traz preocupação e prejuízos para diversos agricultores. Com o objetivo de amenizar a situação, a Prefeitura tem realizado a distribuição de água nas propriedades rurais do município. Um tanque de 5 mil litros foi adquirido pela prefeitura e adaptado em um dos caminhões da secretaria de obras para auxiliar na distribuição de água potável.