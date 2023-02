Butiá dá verba de auxílio a Bombeiros Voluntários

Visando cooperar com o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Butiá e Minas do Leão (CBVB), o prefeito Daniel Almeida assinou, nesta quarta-feira, o termo de fomento que garantirá o repasse anual de R$ 36.300,00 a entidade. A assinatura dos documentos aconteceu no gabinete do Líder do Executivo, juntamente com a presidente do CBVB, Cristina Rodrigues, e o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Edilson Nunes.

Além do apoio do Poder Executivo, a Câmara Municipal de Vereadores, através da gestão do vereador Vagner Alves, contribuirá com 1/3 do valor total. Em contrapartida, o CBVB prestará os serviços de urgência e emergência pré-hospitalar, combate a incêndios, resgates e apoio a Defesa Civil, ações educativas com a comunidade escolar e presença em eventos municipais, por exemplo.

De acordo com o prefeito Daniel Almeida, o ato é histórico. "Nós temos profundo reconhecimento e admiração pelos Bombeiros Voluntários, que são fundamentais no atendimento de muitas ocorrências. Ficamos felizes pela destinação destes recursos. Uma ação que beneficia positivamente a comunidade", comemorou. Com o objetivo de ampliar o suporte oferecido, a Administração Municipal também está encaminhando ao governo do Estado a proposta de financiamento para construção da sede do CBVB, em Butiá.

A presidente do CBVB, Cristina Rodrigues, falou sobre a importância do apoio. "Celebramos, hoje, mais uma conquista importante para a associação. Com a assinatura do termo será possível viabilizar as nossas atividades e manutenção das viaturas. Agradecemos a administração pública pelo reconhecimento de nosso trabalho", explicou.

Para o secretário Edilson Nunes, a iniciativa demonstra a preocupação da administração em contribuir com ações que auxiliam os butiaenses. "Sabemos de toda a dedicação dos Bombeiros Voluntários. Enquanto gestor, é extremamente gratificante participar de um momento tão especial", finalizou.