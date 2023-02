A Coordenadoria da Mulher do município de Santa Cruz do Sul terá intensa presença na programação do Carnaval Santafolia 2023. O órgão desenvolverá ações contra a importunação sexual durante os festejos. A iniciativa, que busca garantir ao público feminino segurança e tranquilidade para desfrutar da festa, será desenvolvida durante os dias 11, 18, 19 e 25/02. Uma equipe de 20 servidores, devidamente identificados com camisetas temáticas, fará a distribuição de leques com mensagens contra o assédio.

Além disso, a Coordenadoria e o Escritório da Mulher terão um estande próximo ao Palacinho, na Praça da Bandeira. No local, profissionais estarão disponíveis para orientar e dar os encaminhamentos necessários para qualquer caso de importunação sexual ou violência contra a mulher.

Conforme a coordenadora da Mulher, Solange Basso, o objetivo principal da ação é promover um Carnaval sem assédio ao público feminino. "Queremos que as mulheres possam se sentir seguras para curtir a festa com suas famílias, amigos e até sozinhas. É preciso respeito. Como está escrito no leque que vamos distribuir, não é não", reforçou.