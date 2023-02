UCPel lança bolsas voltadas a aprovados no Enem

Participantes do Enem podem obter bolsas de até 100% na Universidade Católica de Pelotas (UCPel). A campanha, "Sua nota do Enem vale bolsa", voltada a cursos presenciais e EAD, concederá redução do valor das mensalidades no primeiro semestre conforme o desempenho obtido pelo candidato.

Aprovados com nota igual ou superior a 800 podem obter bolsas de 100%. Já as notas entre 700 e 799, bolsas de 50%; 600 a 699 bolsas de 30%; 500 a 599 bolsas de 20% e, de 300 a 499, bolsas de 10%.

A campanha é voltada para as edições do Enem de 2018 a 2022. A bolsa será válida para o primeiro semestre do curso e as vagas são limitadas. Ainda, também é direcionada a candidatos que não tiveram vínculo com a UCPel.

Para identificar o desconto a partir da nota, o candidato pode acessar o site da campanha e preencher as informações. Após, deverá fazer sua inscrição no site do vestibular, opção nota do Enem. A campanha não é válida para o curso de Medicina. Mais informações estão disponíveis no edital, disponível em ucpel.edu.br/editais.

Estudantes da UCPel que tiverem interesse em retomar os estudos também ganharão desconto de 30% em todas as parcelas até a conclusão do curso. Para acessar o benefício, o aluno deverá estar em situação de matrícula cancelada ou em abandono há pelo menos dois semestres letivos. O curso de Medicina não integra esta forma de ingresso, bem como o benefício.