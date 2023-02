IX Gramado in Concert terá encerramento neste sábado

O IX Gramado in Concert está repleto de atrações até sábado (11). O momento ápice será o concerto de encerramento com a Orquestra Sinfônica A do Festival. Sob regência do maestro Cláudio Cruz, mais de 80 músicos apresentarão no palco do Expogramado, a partir das 18h30min.

Conforme o regente Cláudio Cruz, o concerto marca a primeira audição mundial da obra "Mas sei que de alma em alma andas perdido", de Lucas Pigari, vencedor do VI Concurso de Composição do Gramado in Concert. "Teremos também a participação de professores como solistas e a apresentação de uma sinfonia inteira, uma sinfonia de grande impacto, que é a 5ª Sinfonia de Tchaikovsky", conta Cruz. Serão solistas Ricardo Barbosa, Cármelo de Los Santos e Matias de Oliveira.

Na sexta-feira (10), outra atração será a apresentação da Banda Sinfônica do Festival, que sobe ao palco do ExpoGramado, às 20h. Com cerca de 70 músicos, a banda será regida pelo diretor do Gramado in Concert, Leandro Libardi Serafim. No repertório, obras intensas garantirão momentos de emoção para o público.

Além de grandes concertos no Expogramado, o festival conta com apresentações em hotéis da cidade, na Igreja do Relógio, na Vila do Vinho, onde ocorre a 2ª Vindima em Gramado, e no Vita Boulevard, que recebe a festa de encerramento no sábado , a partir das 22h, com a Big Band do Festival.