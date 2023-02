A Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar RS realizou operação no município de Xangri-lá, onde sete mercados e açougues dos balneários de Rainha do Mar, Noiva do Mar, Arpoador e Xangri-lá foram fiscalizados e autuados, sendo um totalmente interditado devido às péssimas condições de higiene. No total, foram apreendidas, nesta quarta-feira (8), em torno de 1,1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo.