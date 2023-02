Leite entrega equipamentos para Hospital Santa Bárbara de Encruzilhada do Sul

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, entregaram equipamentos para o Hospital Santa Bárbara em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, nesta quinta-feira (9). Na cerimônia, o governador destacou os investimentos do Estado no hospital, que, desde 2022, recebeu R$ 350 mil para reformas e aquisição de equipamentos. "Além de investir em leitos e equipamentos, reorganizamos a forma de custeio para os hospitais, promovendo um aumento de recursos repassados aos hospitais que apresentam capacidade de oferecer mais serviços, como é o caso do Hospital Santa Bárbara", disse.

Por meio do programa Avançar na Saúde, houve investimento de R$ 58.487 em recursos do Estado para a compra dos equipamentos e mobiliário entregues nesta cerimônia. Foram adquiridos seis tamboretes para banho, 13 poltronas para acompanhantes, 13 suportes de parede para soro e 13 suportes móveis, seis armários, 13 mesas de cabeceira, seis aparelhos de ar condicionado, escadas de inox, bancadas para o posto de enfermagem e uma cadeira de rodas para pacientes obesos.

No ano passado, o Hospital Santa Bárbara recebeu R$ 291 mil, que foram aplicados na Unidade de Internação de Leitos Clínicos e Cirúrgicos, ampliando a capacidade de atendimento de 35 para 48 leitos via Sistema Único de Saúde (SUS). No total, o hospital dispõe de 66 leitos, entre públicos e privados. A instituição atende casos de média complexidade, com serviços de traumato-ortopedia, urologia e cirurgia vascular.

A secretária Arita saudou a equipe do hospital pelo atendimento oferecido à comunidade. "Somos um governo que programa seus objetivos para conseguir alcançar resultados concretos, como essas entregas. Hoje é um dia de celebração e, além da entrega de móveis e equipamentos, quero celebrar e destacar o exemplo do Hospital Santa Bárbara, que atende com tanta qualidade a população de Encruzilhada do Sul e da região", destacou.