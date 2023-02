Ufsm inaugura sistema fotovoltaico com armazenamento de energia

Em um sistema pioneiro para prédios públicos no Brasil, a UFSM inaugurou o sistema fotovoltaico com armazenamento de energia no bloco 60 da Casa do Estudante Universitário (CEU). Resultado do projeto de pesquisa e desenvolvimento coordenado pela Ufms, "Valoração dos impactos da geração distribuída no equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora com proposição de novos modelos de negócio e mudança regulatória nacional", com financiamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da CEEE Equatorial Energia, também foi instalado um sistema fotovoltaico no Instituto de Redes Inteligentes (Inri), do Centro de Tecnologia (CT), que já está em operação.

No bloco 60 da CEU foram instalados 20 kWp (quilowatt-pico) de módulos fotovoltaicos, enquanto no INRI foi instalado um conjunto de 10 kWp. O investimento em três sistemas fotovoltaicos de 10 kWp, integrados com banco de baterias de íons de lítio, com capacidade de 10 kWh (quilowatt-hora), foi de R$ 274.491,00, provenientes do projeto de P&D Aneel financiado pela CEEE Equatorial Energia, via chamada pública.

O professor Mauricio Sperandio, um dos coordenadores do projeto, ressalta que esse é um sistema pioneiro para prédios públicos no Brasil. A principal diferença é o uso de um inversor híbrido, que, além de adequar a geração fotovoltaica para a rede elétrica, também gerencia um conjunto de baterias de íons de lítio, permitindo o armazenamento e a gestão da energia produzida.

Tanto o sistema da CEU quanto do Inri devem gerar em torno de 3.200 kWh/mês, resultando em uma economia de pelo menos R$ 17,5 mil por ano em contas de energia elétrica. Além desta economia de recursos, os sistemas fotovoltaicos serão utilizados em pesquisas sobre o desempenho da geração fotovoltaica ao longo do tempo, testes de diferentes estratégias de uso de armazenadores de energia, comparação dos perfis de consumo, entre outros, tanto de TCCs quanto de mestrado e doutorado.

De acordo com Sperandio, há estudos que demonstram a viabilidade técnica e econômica da instalação de até 5.000 kWp de geração fotovoltaica no campus da Ufsm.