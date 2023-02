Largo da Estação Férrea será revitalizado em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, assinou, na manhã desta quinta-feira (9), no prédio da Estação Férrea, o contrato para a obra de revitalização do Largo da Estação Férrea com a empresa Efeito Comércio e Construções Ltda, de Sapiranga. A empresa venceu a licitação da obra após, apresentar proposta dentro do valor orçado pelo município que é de R$ 7,6 milhões, sendo destes, R$ 3,5 milhões pagos com recursos disponibilizados pelo Programa Avançar no Turismo, do governo do Estado.

O projeto de revitalização da Estação Férrea prevê a criação de concha acústica, praça com fontes de água interativas e deques na Rua Augusto Pestana, entre outras melhorias urbanísticas.

A vice-prefeita, Paula Ioris, que acompanhou o planejamento do projeto e buscou junto ao Estado o recurso para a obra salientou a importância e o significado da revitalização do espaço para a cidade. "Esse investimento que a prefeitura faz agora na revitalização da Estação Férrea foi uma grande batalha que agora começa a se concretizar. O local que é o berço da cidade estava degredado há algum tempo e agora irá receber o cuidado e carinho que merece para proporcionar a população um espaço de todos. Agora vamos às obras!", disse a vice-prefeita.

O prefeito Adiló Didomenico iniciou sua fala falando da importância que o prédio da Estação Férrea tem para Caxias do Sul. "Este ponto foi determinante em 1910 para o desenvolvimento da cidade de Caxias do Sul. No passado foi aqui que se deu o impulso, a mola propulsora da nossa cidade. Precisamos preservar a história, a cultura. Aqui chegou o trem e muita gente embarcou nessa estação e agora novas viagens serão proporcionadas a todos. Essa região é bela, vai se integrar com o Pátio da Estação, com a Praça do Trem, a Praça das Feiras, esse espaço vai ser um cartão-postal para a cidade", disse.

O prefeito também salientou em seu discurso fazendo um apelo aos presentes para acolher bem a todos e falar bem de Caxias do Sul. "Vamos falar bem da nossa cidade que é maravilhosa, bonita e tem um povo fantástico. Não é possível que tenhamos meia dúzia de pessoas que politicamente para atacar o prefeito, atacam a cidade. Não podemos fazer isso. A cidade merece ser tratada como sempre nos tratou. Caxias sempre acolheu bem a todos e encanta a quem visita", disse o prefeito.

Além de Didomênico e do sócio da empresa responsável pela obra, Rodrigo Barcellos da Silva, assinaram o contrato como testemunhas, a vice-prefeita Paula Ioris e a vereadora Marisol Santos, que representou a Câmara de Vereadores.