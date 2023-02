Seapi promove capacitação sobre greening no Vale do Caí a citricultores

Os produtores de citros dos municípios de São José do Hortêncio, Maratá e Alto Feliz, no Vale do Caí, vão poder participar de uma capacitação sobre estratégias de prevenção ao greening (HLB), organizada pelo Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) entre os dias 15 e 17 de fevereiro. A iniciativa tem o apoio da Emater, secretarias municipais de agricultura, Câmara Regional de Citricultura e Sicredi.

"Estas capacitações são muito importantes para manter a cadeia produtiva da citricultura informada sobre o greening, quais as estratégias que o estado vem utilizando para evitar a entrada da doença, tais como o reforço das ações de vigilância ativa, fiscalização nos postos e também de trânsito", destaca o fiscal estadual agropecuário Alonso Duarte de Andrade, da Seapi, palestrante da capacitação. Segundo ele, é muito importante para os produtores saber identificar os sintomas nas plantas e como utilizar as ferramentas para evitar a entrada da doença no estado.

Em dezembro de 2022, mais de 300 produtores e empresários do ramo da citricultura de oito municípios do Vale do Caí foram capacitados sobre a doença, que causa diminuição na produtividade e longevidade dos pomares, inviabilizando a produtividade e o abandono da área. O Rio Grande do Sul é livre do greening, mas outros estados brasileiros têm o registro da doença.

Durante o ano de 2022, houve a inspeção de mais de três mil cargas de produtos de origem vegetal, como frutas e verduras e um rechaço ou retorno à origem de cerca de 100 cargas por não atender às exigências sanitárias. Entre as principais irregularidades estão a falta do documento de permissão de trânsito vegetal válido ou o transporte inadequado de frutos com folhas, o que traz riscos de introdução do hlb no caso dos citros. "O balanço destas inspeções é muito positivo, as cadeias vêm se adequando às exigências sanitárias, o que vai garantir o estado livre de doenças como o greening", afirma Alonso.