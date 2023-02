O Sine de Parobé promoverá, na terça-feira, um mutirão de emprego com 30 vagas para serem preenchidas na Beira Rio, em Sapiranga. As vagas são para a função de cortador, com e sem experiência, para desempenharem a função no turno noite, das 18h30min às 3h38min. As vagas ainda também podem ser preenchidas por pessoas por beneficiários da Previdência Social (aposentados). A empresa oferece benefícios como transporte e alimentação. Segundo o coordenador do Sine, Edson Palhano, os interessados devem comparecer no Sine na terça, 14 de fevereiro, das 8h às 12h, munidos de Carteira de Trabalho. O Sine conta com atendimento na Rua Adaviano Linden, 73 - Centro, em frente à Caixa Econômica Federal.