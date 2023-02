A Praia do Laranjal recebe, neste domingo (12), a primeira etapa do Campeonato Estadual de Triathlon. O evento é organizado pela Prefeitura de Pelotas e a Federação Gaúcha de Triathlon, com o apoio do Sesc Pelotas, e deve reunir atletas de várias partes do Rio Grande do Sul. A concentração inicia às 8h, próximo à Casa de Praia do Estação Verão Sesc, com início das provas previsto para às 9h30min.

Na disputa principal, serão 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, com categorias masculino e feminino divididas por faixas etárias, a partir de 15 anos de idade. Também haverá a modalidade de mini triathlon, com percurso reduzido. Os vencedores recebem troféus e medalhas.

O Estação Verão 2023, no Laranjal, é realizado pelo Sesc em parceria com a Prefeitura de Pelotas. Mais informações sobre as atrações podem ser obtidas pelo telefone (53) 3225-6093 ou através do WhatsApp (53) 99131-3176.