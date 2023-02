Os Fagundes farão show gratuito na praia de Tramandaí no sábado

O Estação Verão Sesc traz ao calçadão de Tramandaí neste sábado (11), um show de Os Fagundes, uma das mais celebradas bandas da música gaúcha na atualidade. A apresentação terá início às 18h no palco RecreArte, unidade móvel do Sesc/RS que tem por missão levar cultura e lazer aos municípios gaúchos e estará próxima à Casa de Praia do Estação Verão, na Avenida Beira Mar. O show é gratuito e aberto ao público.

"Nós estaremos em Tramandaí fazendo a nossa música em família", resume o músico Ernesto Fagundes. "É uma integração da harmonia refinada do Paulinho (Fagundes), o meu mano mais novo, com o canto épico do Neto (Fagundes), o meu mano mais velho, e, eu, com meu bombo leguero colocando o coração latino-americano na nossa música", conta.

O grupo promete divertir e emocionar veranistas e moradores do Litoral Norte, com um repertório diverso, composto por clássicos nativistas que tocam o coração dos gaúchos, como Origens, Canto Alegretense, Galpão Crioulo e Querência Amada. "Para nós, é muito gratificante essa oportunidade, pois 2023 ainda está só começando e nós queremos levar, através da nossa música gauchesca e brasileira, a palavra de esperança, de amor e de solidariedade para este novo ano", finaliza Ernesto.

Com atividades variadas, o Estação Verão Sesc também é promovido em Torres e Laranjal com o apoio das prefeituras municipais e patrocínio de Farmácias São João - Cuidar da sua saúde é nossa missão, e Nívea. As Casas de Praia do Estação Verão, além das programações especiais dos finais de semana, oferecem, sistematicamente, empréstimos de guarda-sol e equipamentos, e realizam atividades de promoção de esporte e lazer gratuitamente para a população.

São exemplos as aulas de ritmos, massagens, circuito funcional, jogos de beach tennis, dentre outros atrativos.

Nesta semana, serão realizados ainda Festivais de Esculturas de Areia em Torres (na sexta-feira, dia 10, às 15h) e em Tramandaí (no domingo, dia 12, às 8h). Qualquer pessoa pode se inscrever nos locais das competições e fazer a sua escultura de areia. O trabalho final será avaliado e renderá prêmios, como medalhas e camisetas. A experiência de outras edições dos festivais garante que belas figuras serão montadas na beira da praia.

O evento é oportunizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac