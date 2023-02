A arrecadação do Imposto de Transações Imobiliárias (ITBI) fechou em R$ 29 milhões em Capão da Canoa ao longo de 2022. Valores foram informados pela Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças. O Valor Geral de Vendas (VGV) venal apontou que no ano passado, o mercado imobiliário movimentou R$ 1,5 bilhão na compra e venda de imóveis na cidade.

O ITBI é uma importante fonte de renda para o município. Pastas como a Saúde e Educação tiveram R$ 15 milhões de investimento a partir dos recursos obtidos com negócios imobiliários.

O presidente da Associação do construtores e incorporadores da construção civil de Capão da Canoa (Associc), Renan Martinello, projeta um 2023 com quebra de recordes. "A construção civil mantém seu papel de garantir o desenvolvimento da cidade. Esperamos melhorar os índices em 2023 após a assinatura do termo de ajustamento de conduta (TAC) que liberará novos empreendimentos em Capão. Com isso, nossa projeção é de uma arrecadação de ITBI de R$ 40 milhões no próximo ciclo", pontua.