Viamão recebe em março festa do arroz agroecológico, promovida pelo MST

O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra do Rio Grande do Sul e o Grupo Gestor do Arroz Orgânico estão organizando a 20ª edição da Festa da Colheita do Arroz Agroecológico.

O evento acontecerá no Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, no dia 17 de março, a partir das 8h30min.

De acordo com o Grupo Gestor do Arroz Orgânico, na safra 2022/2023, a estimativa é colher aproximadamente 16.111 toneladas de arroz orgânico, cerca de 322.235 mil sacas de 50 kg cada, em uma área de 3.200 hectares. As principais variedades plantadas são de arroz agulhinha e cateto.

A produção ocorre em 22 assentamentos, localizados em nove municípios das regiões Metropolitana, Sul, Centro Sul e Fronteira Oeste do estado. O cultivo é feito por 352 famílias, que estão organizadas em sete Cooperativas da Reforma Agrária, entre elas a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap), Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (Coopan), Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados de Tapes (Coopat), Terra Livre, Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão (Cooperav), Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentamentos de Charqueadas (Copac) e Cooperativa Sete de Julho.

No dia 17 de março, as famílias Sem Terra do Assentamento Filhos de Sepé também irão compartilhar com a sociedade a Unidade de Produção de Bioinsumos Ana Primavesi. De acordo com Dioneia Ribeiro, produtora de arroz orgânico e integrante do Grupo Gestor de Arroz Agroecológico, a iniciativa foi proposta através do Curso Nacional de Bioinsumos: conhecimentos da teia alimentar do solo, ocorrido em junho de 2022, no Instituto Josué de Castro, no Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão. Participaram do curso agricultoras e agricultores das cadeias produtivas do arroz, feijão, milho, soja, frutíferas e agroflorestas, totalizando 20 participantes de oito estados.