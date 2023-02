Colaboradores da RGE identificaram desvios de energia elétrica em duas empresas dos bairros Niterói e Rio Branco, em Canoas, na segunda-feira (6) Acompanhados por agentes da 3ª DP, no primeiro local, uma oficina e pintura veicular, foi detectado um ramal que abastecia o prédio diretamente, sem medição da RGE. No segundo, um tele bebidas e venda de açaí, foi encontrado um medidor adulterado, com disco que não aferia o consumo devido. Em ambos os proprietários foram presos, em flagrante, por furto de energia elétrica.

Já na terça-feira (7), um comerciante de Sapucaia do Sul foi flagrado desviando energia elétrica através de um medidor irregular e que sequer estava cadastrado junto à RGE. No estabelecimento, localizado no centro da cidade, não havia nem contrato vigente com a distribuidora. O proprietário foi preso, em flagrante, por furto de energia elétrica.