A Administração Municipal de Teutônia, por meio da Secretaria de Administração, publicou o edital de processo seletivo público para contratação de estagiários nº 001/2023. A seleção acontece em conjunto com o CIEE-RS, nos termos da Constituição Federal nº 11.788/08. São 28 vagas de estágio não obrigatório remunerado, bem como cadastro reserva.

Interessados podem se inscrever até o dia 14 deste mês no site cieers.org.br. A inscrição é gratuita. Somente poderão se inscrever candidatos que tiverem 16 anos completos no momento da realização da inscrição.

A prova teórico-objetiva será aplicada de forma on-line no portal do CIEERS, na internet, no dia 23 de fevereiro, das 19h30min às 20h30min. O exame conterá 20 questões de múltipla escolha, com a duração de até 60 minutos. O edital, com todas as etapas do processo seletivo, está publicado nos sites teutonia.rs.gov.br e cieers.org.br.