Nova Petrópolis traz programação infantil no próximo domingo

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis, terá programação dedicada às crianças no próximo domingo (12). Além do Encontro de Poom-se na Rua Coberta, à tarde também acontece o Domingão da Criança, evento que levará muitas atrações e brinquedos infláveis para a Praça das Flores, no centro de Nova Petrópolis.