Ministério Público e Brigada Militar realizam nova fase de ofensiva contra tráfico em Santo Antônio da Patrulha

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar em Osório desencadearam nesta terça-feira (7) a segunda fase da Operação Retomada, para combater o tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas em um condomínio residencial do Programa Minha Casa, Minha Vida em Santo Antônio da Patrulha. Foram cumpridos três mandados de prisão em Santo Antônio da Patrulha e outros 19 mandados de busca e apreensão: oito dentro do condomínio e 11 em outros endereços, sendo sete em Santo Antônio da Patrulha, dois em Caraá e dois na Penitenciária Modulada Estadual de Osório.

A ofensiva desta terça-feira é resultado das provas coletadas durante a primeira fase da operação, realizada em agosto de 2022, quando foram presas 20 pessoas. Os elementos coletados naquele dia demonstraram a existência de outras pessoas envolvidas e que continuavam a atuar no tráfico de drogas. A investigação mostrou também que, após a realização da Operação Retomada, os integrantes da facção alteraram o modus operandi, passando a vender entorpecentes fora das dependências do residencial, em pontos de fácil acesso pelos fundos do condomínio, embora ainda houvesse imóveis sendo ocupados pelos traficantes. Apurou-se ainda que parte da facção atuava diretamente na venda, recolhimento do dinheiro obtido e armazenamento da droga, enquanto outras pessoas foram identificadas como responsáveis pelo transporte dos integrantes da facção e de entorpecentes, sendo um dos investigados o proprietário de uma comunidade terapêutica destinada ao tratamento de dependentes químicos.

"Embora a Operação Retomada tenha conseguido retirar grande parte dos agentes envolvidos no tráfico, sabemos que as facções criminosas sempre buscam restabelecer seu domínio territorial. É o que estava acontecendo, na medida em que novas pessoas ligadas ao grupo atuavam no residencial", esclarece o promotor de Justiça Camilo Vargas Santana.

O coordenador do Gaeco, João Afonso Silva Beltrame, explica que essa nova fase da operação se mostrou necessária após o avanço das investigações. "Os elementos analisados demonstraram fortes indícios de que os agentes continuavam atuando no condomínio e nos arredores, o que foi determinante para esta nova investida, em que estamos buscando mais provas para responsabilizar outras pessoas", afirma.