Santa Maria já entregou 230 mil litros de água desde o início do mês

A Prefeitura de Santa Maria, por meio da Defesa Civil, atua para mitigar os efeitos da estiagem em todos os bairros e distritos do município, com a entrega de água potável para uso de moradores e animais. Após um grande volume de água entregue em janeiro, as ações seguiram e, nos primeiros dias de fevereiro, já foram entregues 236 mil litros de água pela Defesa Civil para consumo humano, o que abrange cerca de 430 famílias, sendo mais de 1,3 mil pessoas.

O superintendente da Defesa Civil, Adão Lemos, reforça que as ações de entrega de água seguem para suprir a demanda dos moradores afetados pela estiagem.

"Estamos atentos à demanda. Como no início do ano passado, a falta de chuva está causando danos e prejuízos aos produtores do interior e moradores dos bairros. Sob nossa visão, a estiagem está se agravado. A cada da surgem mais famílias com a necessidade. Estamos trabalhando diariamente para monitorar os lugares que estão precisando e enviando o caminhão. Além de nosso trabalho de entrega de caixas d'água e outros equipamentos. E para fevereiro, a tendência é manter essa distribuição", relata.

Para amenizar a falta de água nas comunidades e em bairros do Município, a Defesa Civil de Santa Maria realiza diariamente a entrega de água para que mais famílias sejam atendidas. Pedidos podem ser feitos pelos seguintes contatos: (55) 3222-5192 e pelo WhatsApp (55) 99110-7940.