Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que Encantado, no Vale do Taquari, teve um saldo positivo de 273 empregos formais criados em 2022. No total, foram 4.289 contratações e 4.016 demissões.

Apesar da redução no mês de dezembro, o índice total é 99,2% maior do que foi registrado em 2021 (saldo positivo de 137 empregos criados). Em 2022 foram criados 4.289 postos de trabalho e dispensados 4.016. Já em 2021, houve a criação de 3.695 vagas com carteira assinada e 3.558 demissões.

O prefeito Jonas Calvi avalia que o resultado positivo tem relação com as estratégias que a Administração Municipal tem desenvolvido para fomentar o empreendedorismo no município. Só no ano passado, foram abertas mais de 270 novas empresas em Encantado.

"Desde 2022 fizemos uma série de movimentações com esse objetivo. A criação da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, a instalação da Sala do Empreendedor e a elaboração de novas legislações são alguns exemplos. Sempre com o propósito de passar credibilidade, transparência e segurança jurídica", comenta o prefeito Jonas.