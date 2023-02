Cachoeirinha aponta melhora em índices de criminalidade

Segundo dados divulgados pela secretaria estadual de Segurança, através do programa RS Seguro, Cachoeirinha teve o menor índice de criminalidade dos últimos 8 anos, com quedas significativas nos crimes letais que totalizaram 17 casos no ano passado. Nos últimos 12 meses foram totalizados 574 ocorrências de roubos a pedestre, equivalente a menos de 0,5% da população, hoje com mais de 131 mil habitantes.