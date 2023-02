São Borja recebe Selo Destaque de Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Borja recebeu o Selo Destaque e Reconhecimento pelo esforço e empenho prestado à população local na imunização de crianças e adolescentes contra Poliomielite e Covid-19. A homenagem foi realizada por meio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.

O Prefeito Eduardo Bonotto comenta sobre: "No que diz respeito à prevenção da Covid-19, desde o início, estivemos na linha de frente, incentivando a vacinação, tanto as equipes das ESFs, como principalmente, a equipe da Central de Vacinas, não medem esforços para que a vacina chegue a todos".

Já a Secretária Municipal de Saúde, Sabrina Loureiro, reconhece mais uma vez a importância da dedicação das equipes. "Na prevenção da polio, conseguimos atingir mais de 100% no esquema vacinal, e na vacinação Covid-19, seguimos vacinando todas as doses para todas as idades e grupos de risco. Nosso objetivo é manter a população protegida, garantindo mais segurança e saúde à todos", destaca.

O Selo destaque reconhece os municípios gaúchos pela articulação, índices, organização e indicadores vacinais em crianças e adolescentes em relação a qualificação da campanha de vacinação contra Poliomielite e Covid-19.