Parceria firmada com a Prefeitura de São Leopoldo no final de 2022, o programa de capacitação on-line e gratuita do Instituto Proa está com inscrições abertas para as primeiras turmas de 2023. Os interessados precisam ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do ensino médio na rede pública e residir no Rio Grande do Sul. As inscrições iniciaram dia 23 de janeiro e seguem até 8 de maio, com as aulas iniciando dia 15 de maio. Para realizar a inscrição, basta acessar o site https://www.proa.org.br/