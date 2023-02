Teutônia realiza mutirão de serviços à população

A Administração Municipal de Teutônia, com o envolvimento de todas as suas secretarias, promoverá neste sábado, dia 11 de fevereiro, a 15ª edição do projeto Sábado do Bem. A ação ocorrerá no turno da manhã, das 7h30 às 11h30, no Centro Administrativo Municipal, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no bairro Centro Administrativo, e no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), em Canabarro.

Na Prefeitura serão ofertados os serviços de confecção de RG, atualização do cartão do SUS e orientação e retirada de carnê do IPTU. Para a confecção de RG é necessário agendar pelo telefone (51) 3762-7700.

No Cras, haverá acolhimento com assistente social e será possível atualizar o CadÚnico. O contato para agendar é o (51) 98577-0324. Já no Creas, as famílias que estão em acompanhamento no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) poderão conversar com a equipe técnica. Interessados devem agendar pelo telefone (51) 3762-8377 ou (51) 98577-0386.

O Sábado do Bem tem o objetivo de facilitar o acesso a serviços essenciais em horário não comercial. Ainda, promove ações de conscientização.