Encruzilhada do Sul faz abertura da colheita da oliva

A 11ª edição da Abertura Oficial da Colheita da Oliva ocorrerá nesta quinta-feira (9) na Fazenda Biome Pampa, em Encruzilhada do Sul. A promoção é da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e da Prefeitura de Encruzilhada do Sul.

O objetivo é homenagear o trabalho dos olivicultores, viveiristas e fabricantes de azeite e mostrar o potencial do Rio Grande do Sul para olivas e azeites de alta qualidade. A solenidade de abertura está prevista para as 10h30min.

De acordo com o Ibraoliva, o evento é considerado o principal do setor no Estado e no país, reunindo produtores, especialistas, fornecedores, indústria, consumidores, entre outros. Conforme dados da Seapi, atualmente, existem mais de 6 mil hectares plantados por 321 produtores em 112 municípios.

As maiores áreas plantadas estão na Metade Sul, com destaque para Encruzilhada do Sul (mais de mil hectares), Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, São Sepé, São Gabriel e Sentinela do Sul.