Circuito Sesc de Corridas tem 400 atletas na 1ª Etapa em Atlântida Sul

A praia de Atlântida Sul, em Osório, recebeu 400 corredores na manhã deste domingo para a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas 2023. A beira-mar foi sede da abertura da 10ª edição do Circuito que, pela primeira vez, teve uma etapa realizada integralmente na faixa de areia. Foram realizadas provas de 1 km e 2 km para crianças e, para adultos, de 3 km, 5 km e 10 km, divididas por gêneros e faixas etárias. Também houve categoria para deficientes visuais nas modalidades 5 km e 10 km.

A prova dividiu opiniões sobre a dificuldade no trajeto. Para a campeã geral dos 10 km, Paola Horst Alves, a faixa de areia facilitou o trajeto. "Sempre corro 10 km, mas foi a primeira vez que fiz a etapa na praia e achei mais fácil que as outras", comentou. Já para O tailandês Ya Chui Wu, que corre pelo Sesc desde 2016, a prova ficou mais complicada. "Por ser mais úmido e ter areia mais fofa, que pisa e não solta, cansa mais", avaliou o atleta, que mora no Brasil há mais de 20 anos. Na etapa, Ya Chui ficou em 2º lugar na categoria 35-39 anos Masculino.

A colocação em Atlântida Sul renderá pontos aos atletas participantes, que serão acumulados ao longo das demais 17 etapas do Circuito que ocorrerão ao longo de 2023. A segunda etapa está marcada para 12 de março, em Caxias do Sul, e as inscrições já podem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br, onde também estão disponíveis os resultados de cada prova. A final estadual do Circuito Sesc de Corridas 2023 acontecerá em Santa Maria no dia 03 de dezembro. Aos grandes vencedores, além de troféus, serão concedidas diárias, com acompanhante, para o Hotel do Sesc em Torres ou em Gramado, à sua escolha.