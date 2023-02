Urgência do HVS em Santa Rosa tem mais atendimentos em 2022

O atendimento de urgência e emergência gerenciado pelo Hospital Vida & Saúde alcançou números recordes em 2022. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foram registrados 66.718 atendimentos, o que corresponde uma média de 185 por dia. Em 2021, foram 53.830 atendimentos.

Este foi o maior número de atendimentos realizados na UPA desde que o serviço teve início em Santa Rosa, em 2014. “Nossa média mensal ultrapassou os 5 mil atendimentos, tivemos um período de grande fluxo de pacientes nos primeiros meses do ano, com muitos casos de COVID. Ao longo do ano também contamos com muitos pacientes com problemas respiratórios, especialmente crianças no período do inverno”, explica o gerente de Urgência e Emergência, enfermeiro Silvano Cervo.

Do total de atendimentos, 8,76% foram de urgência. Nestes casos mais graves ou quando há indicação médica, a UPA encaminha a realização de exames. Ao todo, foram realizados 16.497 exames de imagem e 38.548 exames laboratoriais.

Outra assistência importante na rede de urgência e emergência, é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que também teve um expressivo aumento de pacientes. Em Santa Rosa, foram realizados 2.624 atendimentos – o maior número registrado desde 2009 quando iniciou o serviço. Nas outras bases da região, apenas o município de Giruá não registrou aumento, com 443 atendimentos em 2022 comparados a 501 em 2021. Já Horizontina contou com 371 atendimentos (335 em 2021) e Três de Maio contabilizou 842 atendimentos (em 2021 foram 826).

“Nossa região conta com uma importante cobertura na assistência aos casos de urgência e de emergência, que seguem critérios nacionais e garantem um atendimento com qualidade e segurança para o paciente. Tanto a UPA quanto o SAMU de Santa Rosa são habilitados e qualificados pelo Ministério da Saúde que avaliam os processos de trabalho e a gestão do serviço”, destaca a diretora-geral do Vida & Saúde, Vanderli de Barros.