Pró-Sinos e Feevale preparam formação em saneamento básico

O Consórcio Pró-Sinos e a Universidade Feevale confirmaram para 2023 mais uma edição do projeto EducAÇÃO socioambiental na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. A iniciativa consiste em um curso de capacitação de professores das escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil e demais profissionais que atuam com educação ambiental nas cidades consorciadas para que se tornem multiplicadores das ações de conscientização ambiental promovidas pelo Pró-Sinos junto às comunidades escolares.

Os professores e demais interessados que participarem do curso de capacitação estarão aptos a desenvolver junto às comunidades o programa Saneamento na Escola e a temática prevista para o segundo semestre deste ano dentro da iniciativa, na área do saneamento básico e com foco também na recuperação e conservação da Bacia Hidrográfica.

A capacitação terá início na primeira quinzena de abril. As inscrições serão abertas na segunda quinzena de março. Para se inscrever, bastará preencher o formulário que será disponibilizado a cada prefeitura (mais informações no e-mail [email protected] ). O curso é totalmente gratuito, tanto para os participantes quanto para os municípios interessados em desenvolver as ações.

O curso deverá ser concluído em junho, coincidindo com a Semana Municipal do Meio Ambiente.