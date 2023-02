Em Pelotas, Juro Zero já emprestou R$ 241 mil para microempreendedores

Em seis meses de operação, o Programa Juro Zero da Prefeitura de Pelotas já recebeu a adesão de 51 empreendedores e distribuiu R$ 241 mil em operações de microcrédito para microempreendedores individuais (MEIs). A iniciativa, realizada através de parceria com a empresa Casa do Microcrédito, foi criada para auxiliar no fortalecimento da economia local afetada pela pandemia.

Dos 51 clientes beneficiados pelo programa, mais da metade são mulheres: 65,38%. O relatório da Casa do Microcrédito aponta, ainda, que os homens representam 34,62% e que somente 12 empreendedores possuem seus negócios na área central da cidade, enquanto 39 estão instalados em diferentes bairros.

“O Juro Zero Pelotense já está cumprindo com a sua função ao ajudar um número importante de microempreendedores individuais, que acessaram o microcrédito. Para 2023, faremos uma força-tarefa de divulgação a fim de atingir um número ainda maior de pessoas. Quanto mais recursos nós conseguirmos colocar na rua, mais desenvolvimento teremos e a economia vai fluir”, afirmou o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilmar Bazanella.

O programa Juro Zero foi instituído pela Lei Municipal 6.942/2021 e em julho de 2022, a prefeita Paula Mascarenhas assinou o contrato com a Casa do Microcrédito, responsável pelas operações financeiras. São oferecidas linhas de crédito de R$ 1 mil ou R$ 5 mil, conforme o limite de garantia e o prazo estabelecido. Para ser contemplado, é necessário que as mulheres tenham no mínimo, seis meses de MEI e os homens, 12 meses.

O prazo do financiamento varia de 8 até 12 meses e o valor é depositado direto na conta da cliente, logo após a aprovação da operação. É importante ressaltar que só serão beneficiados pelo subsídio quem estiver em dia com suas parcelas do MEI.

Os interessados no financiamento com o juro zero podem acessar as informações pelo número de WhatsApp (53) 99162-4236 ou, ainda, pelo telefone 3225-6700, das 8h às 14h. O contato também pode ser feito pelo link da Sala do Empreendedor, na página da Prefeitura, acessando o ícone Microcrédito, ou, ainda, presencialmente, na rua Lobo da Costa, 520, a partir das 9h.