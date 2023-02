As equipes envolvidas nas Operações Integradas coordenadas pelo Pacto Pelotas pela Paz intensificaram, neste final de semana, as ações de prevenção de irregularidades e perturbação do sossego. Entre a sexta-feira e o domingo foram 134 abordagens a pessoas e a veículos. As ações de monitoramento, controle e checagem de denúncias se estenderam por áreas consideradas pontos críticos com relação a perturbação do sossego como a avenida Dom Joaquim, a Zona do Porto e a rua Gonçalves Chaves. Na noite de sexta-feira, foram registradas 64 abordagens a pessoas e 33 a veículos, com 14 autuações por infrações de trânsito e três veículos recolhidos. Na madrugada de domingo o patrulhamento percorreu diversos pontos realizando 25 abordagens a pessoas e 12 a veículos, com autuações.