O prefeito Ique Vedovato e o vice-prefeito Régis Cacetinho estiveram reunidos com corretores de Imóveis de Imbé e Tramandaí, representados pela Associação das Imobiliárias e Corretores de Imóveis de Tramandaí e Imbé (Aiciti) para o lançamento do ITBI Digital. O Imposto Sobre Transações de Bens Imóveis (ITBI) é cobrado em cada comercialização de imóveis. O pagamento é obrigatório para registro de escrituras e averbação dos imóveis. A plataforma do ITBI Digital era um dos desejos do Governo Municipal e já está funcionando. "A união do trabalho e esforços da SMDE e da Sefipe nos brindou com essa oportunidade de promover uma forma moderna e ágil para emissão das guias do imposto", destacou Ique.