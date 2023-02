Flores da Cunha tem vagas gratuitas para curso de empreendedorismo

Por meio dos programas Cidade Empreendedora (Sebrae) e Flores Empreendedora (Administração Municipal), além do apoio do Centro Empresarial de Flores da Cunha, será possível a participação gratuita de 30 florenses na edição de 2023 do curso Empretec. Esta ação é idealizada pelo Flores Renda para fomentar o empreendedorismo - um dos três pilares do Programa. O prefeito, César Ulian, entende que a força empreendedora contribui com o desenvolvimento do município. "Além da valorização do empreendedorismo local, o curso prepara Flores para o futuro", afirma Ulian.

O Empretec é um treinamento que visa fomentar o espírito empreendedor. Além de ensinar técnicas para empreender, o curso explora as habilidades dos participantes na prática, a fim de identificar seus perfis no universo do empreendedorismo e potencializar características abordadas durante a imersão de seis dias. A formação é promovida em 40 países.

O Empretec é ideal para quem se considera empreendedor ou intraempreendedor, cidadãos que têm o próprio negócio, líderes que desejam se desenvolver ou, até mesmo, quem sonha em iniciar sua trajetória no empreendedorismo. Para participar, o candidato deve residir em Flores da Cunha e ter 18 anos ou mais.

Serão 60 horas de capacitação divididas em seis dias de imersão. As atividades do curso são práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os dez comportamentos característicos desses perfis.

As inscrições já estão abertas e encerram quando as 30 vagas disponíveis forem preenchidas. Os candidatos que demonstrarem interesse em participar do Empretec irão passar por testes e entrevistas, para garantir que seus objetivos estão alinhados aos da capacitação.

O curso iniciará no dia 8 de maio e se encerrará no dia 13. As aulas, de segunda-feira a sexta-feira, serão das 8h às 18h e, ao sábado, das 8h ao meio-dia. O local dos encontros será o Centro Empresarial de Flores da Cunha, que é um dos realizadores do Programa Flores Renda.