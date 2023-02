Passo Fundo inicia obras de Parque Linear na Av. Brasil

O projeto de revitalização e remodelação de 10 canteiros da Avenida Brasil, em Passo Fundo, começou a ser executado nesta segunda-feira (6), transformando toda a extensão que vai do canteiro da rua Capitão Araújo até a rua Livramento, no bairro Boqueirão, no Parque Linear da Avenida Brasil.

"É uma grande obra de recuperação e transformação da Avenida Brasil que vai melhorar o acesso e a ocupação dos espaços públicos por toda a comunidade, modernizando e qualificando a infraestrutura urbana", disse o prefeito ao explicar a proposta global do Parque Linear.

Conforme a Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), as intervenções realizadas pela empresa vencedora do processo licitatório serão feitas por etapas, cada uma delas tendo a duração prevista de cinco meses.

O secretário de Planejamento, Giezi Schneider, comenta que a execução do projeto foi programada para que as interrupções no passeio público e as modificações que serão feitas tenham o menor impacto possível no cotidiano da cidade. "Vamos iniciar estas obras pelos canteiros 1, 2 e 3, que são os situados entre as ruas Capitão Araújo, que tradicionalmente recebe a feira de produtos orgânicos, até a Sete de Agosto", observa Schneider.

Ainda de acordo com o secretário, durante os próximos cinco meses, estes três canteiros não poderão ser utilizados pela comunidade. A empresa que irá executar a obra isolará os espaços para garantir a segurança do trânsito e evitar que objetos como materiais de construção, por exemplo, acabem ocasionando acidentes.

"Sabemos que estas intervenções vão provocar mudanças na rotina das pessoas, mas elas são temporárias e os benefícios serão muitos, para toda a cidade. Por isso, pedimos compreensão e colaboração de todos os passo-fundenses", argumenta ele, comentando que a Prefeitura articulou com os comerciantes de alimentos que comercializam seus produtos no espaço do canteiro 1, um local transitório para as vendas. A feira, que funciona nas manhãs de sábado, migrará para o canteiro 4 do projeto, em frente ao Grenal Supermercado.