Vinculada à Diretoria do Trabalho, a Agência Municipal de Emprego (AME) de Novo Hamburgo está com 381 oportunidades de empregos abertas em sua unidade. Para se candidatar a uma das vagas, basta o candidato comparecer à Agência, que fica na Rua Joaquim Pedro Soares, número 349, no Centro, nas segundas-feiras das 12h às 17h, nas terças a quintas-feiras das 8h às 16h, e sextas-feiras das 8h às 13h, com a carteira de trabalho.