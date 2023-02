Canoas investe R$ 11 milhões em uniformes escolares

A volta às aulas na rede municipal de ensino de Canoas será dividida em duas etapas. No dia 13 de fevereiro, volta os alunos da Educação Infantil e no dia 15 de fevereiro, retornam os estudantes do Ensino Fundamental. A entrega dos materiais escolares e uniformes será a partir do dia 16 de março, quando haverá, por parte da Secretaria de Educação (SME), uma perspectiva mais concreta de como ficaram as matrículas.

Para a aquisição dos uniformes escolares, a SME realizou um investimento superior a R$ 11 milhões, quase o dobro do registrado nos últimos anos, devido ao aumento no número de peças. Os kits serão entregues para alunos do Maternal II, Jardim I e II e das EMEFs. As mochilas serão entregues para alunos com novas matrículas na rede municipal. O investimento para aquisição dos itens foi de mais de R$ 430 mil.

A secretária de Educação, Beth Colombo, destacou a importância das melhorias planejadas para o ano letivo. "Esses investimentos são fundamentais para a distribuição de um maior número de peças, que garantem mais conforto para os alunos. Buscamos sempre promover mais qualidade para nossa rede de ensino e atrativos para os alunos".

Os meninos receberão duas camisetas de manga curta e longa, duas calças de moletom, uma regata, uma bermuda e uma jaqueta de moletom. Já as meninas terão duas camisetas de manga curta e longa, uma calças de moletom, uma calça suplex, uma regata, uma bermuda suplex e uma jaqueta de moletom. No mês de maio, serão entregues jaquetas para os alunos.

Ao todo, foram investidos R$ 2.169.970,56 para a aquisição dos kits escolares. A entrega dos materiais que serão distribuídos na rede compõe cinco kits, que atenderão a educação infantil, o ensino fundamental e EJA.