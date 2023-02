Litoral recebe Sine Móvel entre 7 e 10 de fevereiro

Na semana de 7 a 10 de fevereiro, a unidade móvel do Sine estará em Arroio do Sal, Cassino, Laranjal, Xangri-Lá e Arambaré, oferecendo para a população os seguintes serviços gratuitos: cadastro no sistema Mais Emprego; intermediação ao emprego; orientações sobre o benefício seguro-desemprego e a Carteira de Trabalho Digital; e renovação e teste de habilidade para obtenção da Carteira de Artesão. O atendimento aos cidadãos é realizado por dois funcionários da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

Os interessados em se candidatar às vagas de emprego, no município atendido ou em sua área de abrangência, devem comparecer ao local e apresentar documento de identificação com CPF e foto. Os trabalhadores serão cadastrados no sistema e aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos. As vagas são atualizadas diariamente.

Para solicitar a primeira via da Carteira do Artesão, o interessado deve ter idade igual ou superior a 16 anos; ser brasileiro ou migrante com situação regularizada, residente e domiciliado no Rio Grande do Sul; apresentar três peças prontas de cada matéria-prima/técnica a ser cadastrada; e realizar teste de habilidade. O teste consiste na elaboração de uma peça artesanal, por matéria-prima/técnica a ser cadastrada, em todas as suas fases, ou seja, o artesão deve iniciar e concluir a obra diante dos funcionários da FGTAS, devidamente treinados para esse tipo de avaliação.

Os documentos necessários para a primeira via da carteira são: cópia de comprovante de residência atualizado; uma foto 3x4 atual; cópia de um documento oficial de identificação, com RG e CPF; preenchimento correto da ficha de cadastro (fornecida no teste de habilidade); e comprovante de pagamento da guia de arrecadação (R$ 26,31), exceto para isentos. Já no caso de simples renovação de validade da Carteira de Artesão, é preciso preencher corretamente a ficha ou o formulário eletrônico e apresentar os mesmos documentos mencionados acima. A única diferença é o valor da taxa de serviço, que é de R$ 27,86.

Em Arroio do Sal, o Sine Móvel estará disponível na terça e na quarta, das 10h às 16h, no Calçadão Multicultural do Arroio, no Centro; no Cassino, em Rio Grande, as inscrições ocorrem na terça-feira, das 8h30min às 14h30min, na Av. Rio Grande, junto ao estúdio de verão da Rádio Oceano FM; no Laranjal, em Pelotas, o Sine Móvel estará presente na quarta, das 10h às 16h, na Av. Dr. Antônio de Assunção, junto à estação Verão do SESC; em Xangri-Lá, na quinta-feira, das 10h às 16h, na Av. Paraguassú, 1641; e em Arambaré, na sexta-feira, das 10h às 16h, na Rua José da Costa Lemos, 64, Centro Cultural Inubia, Feira de Artesanato.