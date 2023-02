A Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm) abriu inscrições ao processo seletivo de ingresso e reingresso em cursos presenciais de graduação para início das atividades acadêmicas no 1º semestre letivo de 2023. São oferecidas 1.884 vagas em 96 opções de cursos.

As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 17 de fevereiro, via web. A isenção da taxa de inscrição (que é de R$ 37,00) poderá ser solicitada por candidatos de baixa renda nos dias 13 e 14 de fevereiro. A publicação do resultado final está prevista para 17 de março.

O edital com as orientações gerais, editais específicos dos cursos com as vagas disponíveis e acesso ao sistema de inscrições estão disponíveis no site da Prograd.

As modalidades disponíveis são Reingresso, para candidatos que tenham abandonado ou cancelado algum curso de graduação da Ufsm e pretendam reingressar no mesmo curso; transferência interna: para candidatos regularmente matriculados ou com trancamento total do semestre em curso de graduação da Ufsm de qualquer campi, que pretendam trocar para outro curso de graduação da Ufsm; transferência externa: para candidatos regularmente matriculados ou com trancamento total em curso de graduação de outra Instituição de Ensino Superior que pretendam ser transferidos para a Ufsm; portador de diploma: para candidatos diplomados em cursos de graduação reconhecidos nacionalmente; e reingresso com transferência interna: para candidatos que tenham abandonado ou cancelado algum curso de graduação da Ufsm e pretendam retornar à universidade em curso diferente daquele abandonado/cancelado.