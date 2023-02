2ª Vindima em Gramado promove pisa da uva

A 2ª Vindima em Gramado, que ocorre de 9 de fevereiro a 5 de março, prepara a pisa da uva, atividade que será realizada na Vila do Vinho, que será instalada na praça das Etnias, Centro de Gramado. Os turistas e gramadenses poderão ter a experiência de praticar o método utilizado por imigrantes italianos para a fabricação de vinho durante o evento, sempre nas noites de sábado, a partir das 19h.

Com a proposta de celebrar a colheita da uva e aproximar os produtores dos turistas, a Vindima em Gramado reúne cinco vinícolas locais na Vila do Vinho: Seganfredo, Stopassola, Ravanello, Masotti e Arte Líquida. Além de comercialização de vinhos, espumantes e sucos, a programação conta com apresentações artísticas de talentos locais nas sextas, sábados e domingos. Matheus Leal, Candy Belotto, Márcio Pinheiro e Nolasco estão entre os músicos confirmados. "Teremos, ainda, apresentações musicais do Gramado in Concert. Quem não gosta de apreciar bons rótulos de vinho, ouvindo música de qualidade", afirma Paula Kohl, gestora da 2ª Vindima em Gramado.

A Vindima em Gramado também terá atrações em cada uma das vinícolas que compõem a Rota do Vinho. Além de Seganfredo, Stopassola, Ravanello, Masotti e Arte Líquida, compõem o roteiro Casarão Zio Pietro e Benvic. O público encontra desde vinhos coloniais até vinhos finos de altíssima qualidade, além de espumantes e sucos. Tudo é produzido em vinícolas familiares que passam a tradição de geração em geração. Para completar a experiência, os cenários são as paisagens deslumbrantes da área rural de Gramado.