O Sesc Torres (Rua Plínio Kroeff, 465) está com inscrições abertas para o projeto de Formação Esportiva na modalidade surfe. Trata-se de uma oficina voltada a crianças dos 8 aos 14 anos de idade, que ocorrerá ao longo de todo o ano, de forma gratuita. São vinte vagas, com uma turma de dez alunos no turno da manhã e dez alunos no turno da tarde, voltadas a participantes com renda bruta familiar de até três salários mínimos nacionais.

O projeto foi implementado no ano passado. Por meio dele dele, o Sesc fornece todo o material necessário para a prática, como pranchas, parafina e roupa de borracha. Além da praia, também são promovidas atividades complementares de natação, na piscina térmica do Hotel Sesc Torres, e de skate, como forma de aperfeiçoamento da modalidade esportiva.

O curso tem professores especializados no esporte. Em 2023, novas turmas iniciam no dia 14/03 e os encontros ocorrerão nas terças e nas quintas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Torres através do telefone (51) 3626-9400 ou do WhatsApp (51) 3626-9415.